سوسة: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد الإصابات منذ فتح الحدود الى 3793 إصابة

قالت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري ان وتيرة الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد مازالت في ارتفاع مستمر بعد تسجيل 112 إصابة جديدة امس الجمعة ليرتفع عدد الإصابات الجملي بالجهة منذ إعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي الى 3793 إصابة، منها 286 إصابة في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية

وأضافت العذاري في تصريح بثته مساء امس الجمعة الصفحة الرسمية لولاية سوسة ان اعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” مازالت كذلك متصاعدة بولاية سوسة حيث تم تسجيل 5 وفيات امس الجمعة ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ إعادة فتح الحدود الى 97 وفاة

واشارت الى ان عدد المصابين بالفيروس الذين يتم ايواؤهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة مازال في تزايد وذلك بعد ارتفاع العدد الى 120 مريضا

وفي المقابل، أعلنت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري ان عدد المتعافين من فيروس “كورونا” والذين خرجوا من الحجر الصحي ارتفع بولاية سوسة الى 1248 مواطنا مشيرة الى ان 2448 حاملا للفيروس مازال تحت المراقبة الطبية

يذكر ان اجمالي الإصابات بكوفيد 19 بولاية سوسة بلغ منذ بداية انتشار جائحة “كورونا” في الربيع الماضي 3882 إصابة، في حين بلغ اجمالي عدد المتعافين 1326 متعاف، كما بلغ اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 105 حالات وفاة