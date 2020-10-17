رسميا: السماح للمقاهي والمطاعم باستغلال 30 % من طاقة الإستيعاب داخل الفضاءات المغلقة بداية من يوم الاثنين المقبل في تونس الكبرى

قرر ولاة إقليم تونس الكبرى، تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة، اليوم السبت، السماح للمقاهي والمطاعم وقاعات الشاي بهذه الولايات باستغلال 30 بالمائة من طاقة الاستيعاب داخل الفضاءات المغلقة، و50 بالمائة من طاقة الإستيعاب بالفضاءات المفتوحة، وذلك بداية من يوم الاثنين المقبل 19 أكتوبر الجاري على الساعة الخامسة صباحا.

وجاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لولاية أريانة أن الإتفاق انبثق عن جلسة عمل عقدت بمقر ولاية تونس، واتخذ إثر التنسيق مع السلطات المركزية، مع تشديد المراقبة في شأن المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي، واتخاذ قرار في الغلق الفوري ضد كل من لم يحترم الاجراءات المتفق عليها.

وكان ولاة تونس الكبرى قد اقترحوا يوم 7 أكتوبر الجاري على رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية إجراءات استثنائية، منها بالخصوص تعليق العمل بالأسواق الأسبوعية وصلاة الجمعة ورفع الكراسي والطاولات من المقاهي لمدة 15 يوما.

من جهتهم، نظم أصحاب المقاهي والمطاعم بتونس الكبرى صباح أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تعبيرا عن رفضهم لقرار منع الكراسي والطاولات في إطار اجراءات التوقي من مزيد تفشي جائحة “كورونا”، معتبرين أنّ هذا القرار هو بمثابة “غلق غير مبرر”، ويضر بعملهم وعائلاتهم، ودعوا الى الاكتفاء بتطبيق بروتوكول صحّي يوفّر الوقاية ولا يعطل نشاطهم.