سوسة تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سوسة اليوم الاحد 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا اثر القيام ب 288 تحليل، وفق ما أعلنته مساء اليوم رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري.

وبتسجيل هذه الاصابات الجديدة، ارتفع اجمالي حالات الاصابة بولاية سوسة الى 4008 حالة منذ إعادة فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي و4097 حالة منذ بدء انتشار وباء كوفيد 19 بالبلاد.

كما تم وفق نفس المصدر، تسجيل 3 وفايات جديدة ليبلغ العدد الجملي للوفايات منذ إعادة فتح الحدود 105 وفاة و113 وفاة منذ اكتشاف اول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في مارس الماضي.

وأعلنت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة ان عدد المتعافين من فيروس كورونا الذين أتموا الحجر الصحي استقر اليوم الاحد بولاية سوسة في حدود 1336 شخص، مشيرة الى ان 2567 حامل للفيروس مازال تحت المراقبة الطبية.

ويقيم في المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة حاليا 130 من المصابين بكورونا من بينهم 34 في أقسام الانعاش.