بنزرت :إيداع عنصر تفكيري محل حكم استئناف نهائي ب6اشهر سجن المرناقية

تولت اليوم مصالح مركز الحرس الوطني ببنزرت إيداع عنصر تكفيري سجن المرناقية صادر في شانه حكم استئنافي نهائي لمدة 6 اشهر من اجل التورط في قضية ذات صبغة ارهابية ،وفق ما افاد به مراسل وات بالجهة مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا العنصر التكفيري يبلغ من العمر 25سنة وهو من متساكني احد الاحياء الشعبية باحواز منطقة بنزرت الكبرى ،وهو محل مراقبة إدارية يومية من قبل المصالح الأمنية، ومصنف لدىها بأنه عنصر تفكيري ،مشيرا الى انه بعد صدور حكم استئنافي نهائي لمدة ستة اشهر من اجل التورط في قضية ذات صبغة ارهابية من قبل محكمة الاستئتاف ،تم اليوم التنفيذ عليه وايداعه سجن المرناقية لقضاء عقوبته السجنية .