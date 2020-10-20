في اول تصريح له: صاحب المنزل الذي انفجر بحي الزهور يكشف تفاصيل الحادثة..

تحدّث كمال صاحب منزل حي الزهور الذي انفجر منذ أياّم بسبب تسرب للغاز الطبيعي، عن تفاصيل الانفجار الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص.

وأكّد أنّه كان في المنزل بصدد القيام ببعض أعمال الصيانة رفقة شخصين آخرين، قبل أن ينفجر الطابق الأوسط الذي تقيم فيه أرملة شقيقه وابنها، في حدود الساعة التاسعة صباحا، متابعا أنّ شدّة الانفجار تسببت في انهيار كامل المنزل ما دفعهم إلى إلقاء أنفسهم من سطح البناية.

وأشار المتحدث في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 إلى أنّه من هول الصدمة لم يستوعب ما حدث خاصّة بعد أن شاهد ابنه تحت الأنقاض، لافتا إلى أنّه كان يعتقد أنّ زلزالا ضرب المنطقة نظرا للأضرار الكبيرة التي أحدثها الانفجار.