مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020: ارتفاع موارد الاقتراض ب 5ر91 بالمائة مقارنة بقانون المالية الاصلي

تقدر موارد الاقتراض، التي سيتم تعبئتها لتمويل ميزانية سنة 2020، بحوالي 21،5 مليار دينار، مقارنة ب2ر11 مليار دينار مقدرة بقانون المالية الاصلي للسنة الحالية أي بزيادة بنسبة 5ر91 بالمائة ، حسب ماورد في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وستتم تعبئة ثلثي هذه الديون اي حوالي 14،2 مليار دينار، من الاقتراض الداخلي في حين ستتاتى بقية الموارد من الاقتراض الخارجي، وفق نفس المعطيات.

وينتظر ان تبلغ خدمة الدين العمومي، في نهاية السنة الجارية، وفق مشروع قانون المالية التعديلي، نحو 11،8 مليار دينار مقابل 11،6 مليار دينار مقدرة في قانون المالية الاصلي و9،6 مليار دينار في ميزانية 2019.

ويقدر حجم الدين العمومي في موفى سنة 2020 ب90 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 6ر74 بالمائة في قانون المالية الاصلي و5ر72 بالمائة مسجلة في موفى سنة 2019

يذكر أن الموارد الذاتية للدولة ارتفعت في نهاية شهر أوت 2020، إلى 18،6 مليار دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 10،8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019. ويعود هذا الانخفاض، أساسا، إلى تقلص الموارد الجبائية بنسبة 10 بالمائة، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي المرتبط بالأزمة الصحية.

وارتفعت موارد الخزينة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية الى ما يقارب 10،3 مليار دينار وينتظر تبلغ هذه الموارد 21،7 مليار دينار نهاية سنة 2020، مقابل مبلغ بقيمة 11،3 مليار دينار متوقعة في قانون المالية الأصلي لسنة 2020.