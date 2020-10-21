صادم-في سوسة: عروس الشهرين تتعرض للإغتصاب بطلب من زوجها !

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 أمس، بالاحتفاظ بشخصين من أجل الإغتصاب باستعمال العنف والتهديد والمشاركة في ذلك، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة جابر عنيكي.

و في تفاصيل الموضوع، أوضح غنيمي في تصريح لاذاعة موزاييك أن إمرأة في العقد الثالث من العمر حديثة الزواج لم يمض على زواجها سوى شهران، تقدمت بشكاية للنيابة العمومية بسوسة يوم 17 أكتوبر الحالي ،مفادها أن زوجها وهو عامل بنزل في الجهة إصطحب معه زميله في العمل الى المنزل، وطلب منها المكوث في إحدى الغرف، لتتفاجأ لاحقا بدخول الضيف الى غرفتها أين أقدم على نزع ملابسها باستعمال القوة ثم اغتصبها.

وأضاف غنيمي أن الصديق المشتكى به إعترف في أقواله أنه أقدم على فعلته بطلب من الزوج.