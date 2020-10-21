توننداكس يقفل معاملات الاربعاء على تراجع بنسبة 0.02 بالمائة

أقفلت بورصة الأوراق المالية بتونس معاملات حصة، الاربعاء، على شبه استقرار اذ تراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.02 بالمائة في حدود النقطة 6649.24 وسط حجم تداول ب3.4 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة”التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم تصدر سهم تواصل القابضة قائمة الارتفاعات بنسبة 4.6 بالمائة (0.230 دينار) محققا حجم تداول متواضع بلغ 1000دينار.

كما زاد سهم التونسية للاستثمار “تونافست” بنسبة 4.4 بالمائة ليصل سعر التداول الى 7.800 د مسجلا تطورا بنسبة 65 بالمائة منذ بداية السنة.

في المقابل سجل سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات” اكبر انخفاض بنسبة 4.4 بالمائة (4.39د) دون ان يقع تداوله.

وخسر سهم “سرفيكوم” نسبة 4.3 بالمائة (2.210د) متأثرا بضغوط على مستوى المبيعات الا انه يبقى احسن اداء في سوق الاسهم منذ بداية السنة (زيادة ب262 بالمائة).

ومن جهتها أقفلت الشركة التونسية لصنع المشروبات بتونس في المنطقة الحمراء بعد ان سجلت تراجعا بنسبة 0.06 بالمائة (18.170د)