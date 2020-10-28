منوبة: وفاة إطار بالحماية المدنية اصيل طبربة جراء فيروس كورونا

سجّل سلك الحماية المدنية اليوم وفاة ملازم أوّل تابع لفوج تونس يبلغ من العمر 47 عاما جراء كورونا بمستشفى الرابطة في العاصمة.

الضحية اصيل منطقة “قومريان” من معتمدية طبربة وستقوم بلدية طبربة غدا صباحا بإجراءات جلب الجثمان ودفنه بمقبرة المكان وفق البرتوكول الصحي حسب تصريح معتمد طبربة سفيان جبار اليوم لــ(وات) .

وكان الضحية قد تم ايواؤه بمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى بعد تعكّرصحته وظل مقيما به مدة اسبوع لينقل الى مستشفى الرابطة اين توفي بعد ثبوت اصابته بفيروس الكورونا وفق نفس المصدر .

وبتسجيل حالة الوفاة الرابعة اليوم الاربعاء بولاية منوبة، يرتفع عدد حالات الوفيات الى 65 حالة ، من جملة 958 حالة إصابة منذ بداية الجائحة ببلادنا، 468 منهم لا يزالون يحملون الفيروس و429 حالة شفاء.