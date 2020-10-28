اخر تطوّرات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قابس

تلقّت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتائج 41 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 11 من هذه التحاليل كانت نتيجتها “ايجابية”

ولاية تطاوين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين اليوم 23 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة نتائج تحاليل 50 عيّنة وردت عليها، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات في الجهة منذ بداية الجائحة في مارس المنقضي الى 305 حالات، منها 267 اصابة منذ اعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي.

وتمّ تسجيل حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء في قسم “كوفيد-19″ بالمستشفى الجهوي بتطاوين ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالجهة إلى 17 حالة، 16 منها منذ إعادة فتح الحدود.

ولاية القصرين

سجّلت الجهة اليوم الإربعاء، حالة وفاة جديدة جراء فيروس ” كورونا” المستجد بقسم “كوفيد 19″ بالمستشفى الجهوي بالقصرين وكانت حالة وفاة سابقة قد سُجلت مساء أمس الثلاثاء.

ورصدت ذات المصالح 50 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد صدور نتائج تحاليل 102 عيّنة تم تحليلها بالمخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المركز في الجهة منذ الأسبوع المنقضي.

وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس ” كورونا” بالولاية منذ بداية الجائحة الى حدود اليوم إلى 43 حالة وفاة، كما تطور مجموع الاصابات بالوباء الى 862 حالة إصابة.

ولاية بنزرت

سجّلت الجهة اليوم الأربعاء، 4 حالات وفاة جراء فيروس “كورونا” المستجد، و43 إصابة إضافية، وفق ما أفادت به عضوة خلية اليقظة والترصد الطبي ببنزرت ابتسام بلانكو.

وتجاوز إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الجهة عتبة الـ2000 إصابة منذ بداية الجائحة، حيث تم تسجيل إصابة 2002 شخص تعافى منهم حتى اليوم 1639 شخصا، وبلغ عدد الحالات النشطة 291 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفايات 72 حالة وفاة.

ولاية تونس

سجّلت ولاية تونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الجملي للوفيات 146 وذلك منذ فتح الحدود يوم 27 جوان المنقضي وفق ما أعلن عنه المدير الجهوي للصحة بولاية تونس طارق بن ناصر

وأكد طارق بن ناصر اليوم الأربعاء في تصريح لـ(وات) تسجيل 41 حالة مؤكدة بالفيروس خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الجملي الى 2138 حالة مؤكدة منذ فتج الحدود

وأشار إلى وجود 423 حالة من مجموع 2138 حالة مؤكدة مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحّات الخاصة منها 208 حالات مقيمة في المستشفيات .

ولاية قبلي

سجّلت المصالح الصحية في ولاية قبلي اليوم الاربعاء 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بين النتائج التي وردت عليها في ساعة متاخرة من ليلة البارحة وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد لــ(وات).

ويشير التحيين الجديد للوضع الوبائي في الجهة إلى ارتفاع عدد الاصابات المسجلة منذ فتح الحدود الى اليوم الى 426 اصابة تعافت منها 238 حالة مع تسجيل 6 حالات وفاة فيما تم تسجيل 537 حالة اصابة منذ ظهور الوباء منها 348 حالة شفاء و7 حالات وفاة

ولاية مدنين

سجّلت بعد ظهر اليوم ولاية حالة وفاة جديدة تعلّقت بمسنّ عمره 89 سنة مصاب بفيروس كورونا هي الخامسة هذا الاسبوع ليرتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة إلى 22 حالة وفاة وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين زيد العنز.

ويذكر أن حالتي وفاة مسنّين اثنين كورونا سجلتهما مساء أمس الجهة إلى جانب تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ولاية المهدية

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأربعاء، حالتي وفاة مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية، الصادرة اليوم بعد اختبار 70 عيّنة، إصابة 19 مواطنا إضافيا بالفيرس.

وتماثل 15 مصابا بالكورونا إلى الشفاء وهو ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 492 حالة.

وارتفع عدد الإصابات الجملي إلى 765 منها 23 وفاة فيما ظلت 250 حالة نشطة (حاملة للفيروس)

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 18 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”،حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي، وباحتساب الحالات المسجلة اليوم يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية جائحة “كورونا” في الجهة الى 1035 حالة، في حين لم تسجّل أيّة حالة وفاة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 746 حالة بعد أن سجلت اليوم 31 حالة شفاء جديدة

ولاية الكاف

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة، وإصابة 43 شخصا بفيروس “كورونا”، وذلك بعد إجراء 82 تحليلا مخبريا لعيّنات تم رفعها يوم 27 اكتوبر الجاري ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 31 حالة مؤكدة والاصابات إلى1290 حالة.

وارتفع عدد الأشخاص الذين أنهوا مدة الحجر الصحي الى 1065 حالة، في حين لايزال 226 شخصا في الحجر الصحي،

ولاية بن عروس

سجّلت الجهة اليوم حالتي وفاة و87 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في الجهة.

وباحتساب هذه الحالات الجديدة يرتفع عدد الإصابات الى 2965 إصابة وعدد الوفايات إلى 95 حالة وفاة منذ بداية الجائح .

كما تم تسجيل 68 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية الجائحة إلى 2525 حالة .

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الأربعاء ، ثلاث حالات وفاة إضافية جراء فيروس “كورونا” وذلك بمعتمديتي المرناقية وطبربة وبرج العامري ، غير مدرجة بسجل حاملي الفيروس بالجهة ،وذلك حسب معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.

وبتسجيل حالات الوفاة الجديدة، يبلغ عدد ضحايا فيروس الكورونا بالجهة 64 حالة من جملة 958 حالة إصابة منذ بداية الجائحة ببلادنا 468 منهم لا يزالون يحملون الفيروس و429 حالة شفاء.

ولاية سوسة

سجلت الجهة اليوم الأربعاء 120 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد إجراء 300 تحليل امس الثلاثاء منها إصابة لحالة وافدة من الخارج.

وارتفع بذلك إجمالي الاصابات بالفيروس منذ إعادة فتج الحدود في شهر جوان المنقضي الى 5244 إصابة، وارتفع كذلك عدد الوفيات الى 130 وفاة بعد تسجيل 3 حالات وفاة اليوم.

وبلغ عدد الذين غادروا الحجر الصحي 1770 شخصا، بينما لايزال 3227 شخصا يحملون الفيروس.

يذكر ان العدد الجملي للمصابين بفيروس “كورونا” بولاية سوسة، قد ارتفع منذ بداية الجائحة الى 5333 مصابا شفي منهم 1848 مصابا وتوفي منهم 138 شخصا.