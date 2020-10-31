المنستير: حالتا وفاة و72 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ولاية المنستير حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع حالات الوفيات إلى 80 وفاة، و72 إصابة جديدة لتصبح جملة الإصابات 3743 إصابة مؤكدة، حسب آخر حصيلة محيّنة اليوم الجمعة على الساعة الثامنة مساء، وفق ما أفاد به “وات”، المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 14 إصابة بطبلبة، و11 إصابة بالمنستير، و9 إصابات بالمكنين، و8 إصابات بالساحلين، و8 إصابات بالبقالطة، و7 إصابات بجمال، و6 إصابات بقصر هلال، و4 إصابات بالوردانين، و3 إصابات ببنبلة، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة غير محددة. وتوجد حاليا 86 حالة حاملة لفيروس كورونا في المستشفيات بالجهة.

وتطور عدد حالات الشفاء بولاية المنستير إلى 2608 حالة تعاف، بعد شفاء 119 حالة جديدة، في حين استكمل مجموع 22 ألفا و742 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري. وارتفع عدد المقيمين في الحجر الصحي الذاتي إلى 2598 شخصا، مقابل 2474 شخصا أمس الخميس، في الوقت الذي تراجع فيه مجموع الأشخاص المقيمين في الحجر الصحي الإجباري إلى 104، مقابل 139 شخصا، حسب حمودة الببة.