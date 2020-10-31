توزر: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” الى 580 اصابة والوفايات الى 11 حالة وفاة

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” في ولاية توزر الى 11 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة صباح اليوم السبت لشيخ مسن (85 سنة) من مدينة نفطة، على اثر اكتشاف حمله للفيروس منذ ثلاثة أيام، وحالة وفاة امس الجمعة لمسنة مقيمة بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي، وفق ما أوضحه المدير الجهوي للصحة نبيه ثابت ل(وات).

واوضح ثابت إن الوفيات ال11 في الجهة سجلت جميعها في المرحلة الثانية من الجائحة وتوزعت الى 05 حالات في توزر، وحالتين اثنين في كل من نفطة ودقاش وحامة الجريد.

وارتفع اجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة الى 580 حالة والى 567 إصابة منذ فتح الحدود بعد تسجيل 44 إصابة جديدة من بين 142 عينة تحليل وردت نتائجها على مصالح الإدارة الجهوية للصحة مساء الجمعة وتوزعت حسب المعتمديات الى 13 حالة في نفطة و12 حالة في توزر و11 حالة في دقاش و7 حالة في حامة الجريد واصابة واحدة في حزوة.