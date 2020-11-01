سليانة: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سليانة مساء السبت 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبين كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير لـ”وات” ان الاصابات تتوزع بين 19 اصابة بسليانة المدينة من بينهم حالة وفاة تعود لشخص ثبتت إصابته بعد وفاته و حالتين بالروحية و3 حالات بقعفور وحالة ببوعرادة وحالة بالكريب.

يذكر أن عدد الإصابات بلغ بولاية سليانة منذ بداية الجائحة إلى غاية صباح اليوم 490 اصابة و16 حالة وفاة