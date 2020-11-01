قفصة: إرتفاع عدد الوفيّات جرّاء الإصابة بفيروس “كورونا” إلى 20 وفاة ورصد 24 إصابة جديدة

أودى فيروس “كورونا” المستجد، منذ بدء ظهوره ببلادنا في مارس الماضي، بحياة 20 شخصا من ولاية قفصة، بحسب حصيلة أعلنها يوم الاحد المدير الجهوي للصحة بقفصة، سالم ناصري.

وسُجّل أكبر عدد من الوفيّات، حسب ما ذكره ذات المصدر لـ(وات)، بمعتمدية قفصة الجنوبية بحصيلة بلغت إلى حدّ الان 10 وفيّات، فيما تتوزّع بقيّة الوفيّات على معتمديات القصر والرديف بحالتي وفاة (02) بكلّ واحدة منهما، وأيضا على المظيلة والقطار وقفصة الشمالية سيدي عيش المتلوي وأم العرائس، بمعدّل وفاة واحدة بكل معتمدية.

كما أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة في ساعة متأخرة من ليلة البارحة عن رصد 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، منها 16 إصابة بمعتمدية قفصة الجنوبية، فيما طالت بقية الاصابات أشخاصا من معتمديات المتلوي والقطار والرديف.

من ناحية أخرى، وبحسب آخر تحيين حول الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” أفاد به سالم ناصري (وات)، اليوم الاحد، فقد بلغ مجموع المصابين بهذا الفيروس منذ مارس الماضي والى الان، 710 مصابين، من بينهم 341 لازالوا يحملون الفيروس ويقيمون إما بمنازلهم أو بمركزي الحجر الوجوبي بكل من المنستير والمهدية.

ويقيم 13 مصابا بقسمي كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة.