تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

*ولاية زغوان

سجلت ولاية زغوان، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لرجل أصيل منطقة الفحص ويبلغ من العمر 86 سنة، لترتفع بذلك حصيلة الوفايات في الجهة إلى 32 حالة وفاة.

وبخصوص الحالات الايجابية، سجلت الجهة 11 إصابة إضافية بـ”كوفيد-19″، 2 منها لدى إطارات شبه طبية، لبلغ إجمالي الإصابات 562 إصابة، منها 46 حالة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية.

* ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة، و123 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 290 تحليلا، ما رفع عدد الوفايات بالجهة إلى 93 حالة، وعدد الحالات الحاملة للفيروس إلى 3700 حالة.

وسجلت الجهة، في المقابل، 61 حالة شفاء جديدة، بما رفع عدد حالات الشفاء المسجلة منذ ظهور الوباء في صفاقس إلى الآن إلى 2585 حالة.

ويقيم 60 مصابا حاليا بقسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، الذي كان شهد، أمس السبت، دخول التوسعة الجديدة المقدرة بـ35 سريرا، حيز الاستغلال، كما يقيم 77 مصابا بالمصحات الخاصة، في حين يرقد 8 مصابين في قسم العناية المركزة “إنعاش كوفيد” بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.

* ولاية قابس

سجلت ولاية قابس، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لشخص أصيل قابس الجنوبية ويبلغ من العمر 60 سنة، ويشكو من أمراض مزمنة، ليرتفع بذلك عدد الوفايات بسبب الفيروس بالجهة الى 37 حالة منذ بداية ظهور الجائحة.

وسجلت الجهة أيضا، 32 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع نتائج تحليل 96 عينة، تتوزع إلى 18 حالة بقابس الجنوبية، و08 حالات بقابس المدينة، و03 حالات بقابس الغربية، وحالة واحدة (01) بكل من غنوش ووذرف والمطوية.

وقد بلغ العدد الجملي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد بالجهة 2170 شخصا، تعافى منهم 1813 شخصا، ولايزال 357 يحملون الفيروس، 127 منهم بقابس الجنوبية.

*ولاية مدنين

سجّلت ولاية مدنين، مساء أمس السبت، حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس “كورونا” لترتفع حالات الوفاة بالجهة الى 24 حالة منذ بداية ظهور الوباء، منها 6 حالات وفاة خلال الاسبوع المنقضي.

وسجلت الجهة، أيضا، 36 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، من بين نتائج تحليل 177 عينة صدرت نتائجها ليلة امس، منها اصابة وافدة و35 اصابة محلية، كما تضمنت 4 اصابات في صفوف أعوان الصحة، ليرتفع اجمالي الاصابات في القطاع الصحي بالجهة الى 34 اصابة.

وتتوزع الاصابات، الى 11 إصابة بجربة ميدون، و10 اصابات بجربة حومة السوق، وإصابة وحيدة بجربة اجيم، فيما تتوزع بقية الاصابات الى 5 اصابات ببن قردان، و4 اصابات بمدنين الشمالية، و3 بمدنين الجنوبية، واصابتين اثنين بجرجيس.

وجاءت من بين هذه النتائج، 6 حالات شفاء، 6 منها بحومة السوق، و3 ببن قردان، وحالة شفاء بأجيم، الى جانب 10 عينات جاءت نتائجها سلبية في صفوف امنيين خالطوا حالة سابقة، وعدد اخر من العينات سلبية لاعوان الصحة.

*ولاية سليانة

سجلت ولاية سليانة، مساء أمس السبت، 26 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، توزعت إلى 19 إصابة بسليانة المدينة، من بينها حالة وفاة تعود لشخص ثبتت إصابته بعد وفاته، وحالتين بالروحية، و3 حالات بقعفور، وحالة ببوعرادة وحالة بالكريب.

يذكر أن عدد الإصابات بلغ بولاية سليانة منذ بداية الجائحة إلى غاية يوم أمس السبت، 490 إصابة مؤكدة مخبريا و16 حالة وفاة .

*ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير، مساء أمس السبت، حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و24 إصابة إضافية، ليرتفع عدد الوفايات نتيجة الفيروس الى 81 وفاة، وعدد الإصابات المؤكدة إلى 3767 إصابة تم تسجيلها منذ انتشار الوباء.

وتوزعت الإصابات الجديدة، إلى 9 إصابات بالمنستير، و3 إصابات بالبقالطة، و3 إصابات ببنبلة، وإصابتين بقصر هلال (02)، ومثلهما بجمال (02)، وإصابة واحدة (01) في كل من الوردانين، والساحلين، وطبلبة، وبني حسان، وقصيبة المديوني.

في المقابل، شهدت ولاية المنستير تعافي 80 شخصا من الفيروس، ليتطور مجموع حالات الشفاء إلى 2688 حالة، علما وأن 2602 من الأشخاص يقضون مدة الحجر الصحي الذاتي، و81 شخصا في الحجر الصحي الاجباري، في حين استكمل مجموع 22 ألفا و857 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري.

ويأوي المركز الوطني لحاملي الكوفيد بالمنستير 100 مصاب، والمركز الجهوي لحاملي الكوفيد بالمنستير 61 حالة، وفي المستشفى الميداني 16 حالة حسب المصدر ذاته.

*ولاية باجة

سجلت ولاية باجة، مساء أمس السبت، 42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، منها 27 إصابة بمدينة باجة، و6 بعمدون، و5 بتستور، و3 بمجاز الباب، وحالة واحدة بنفزة، وذلك من جملة تحليل 70 عينة.

ويرتفع بذلك عدد الحالات الايجابية بالجهة منذ بداية جائحة “كورونا” الى 1133 حالة، توفي منهم 25 مصابا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 624 حالة، علما وأن 18 شخصا يواصلون الاقامة بأقسام “كوفيد-19″، منهم 14 شخصا بالمستشفي الجهوى بباجة.