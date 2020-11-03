المشيشي: “تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا لم تشهده سابقا”..

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 أن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب جدا مشيرا الى ان تونس لم تعرف وضع اقتصادي صعب كالذي تعيشه اليوم.

وشدد المشيشي على ان الوضع الاقتصادي المتأزم هو تركة سنوات وعمقتها ازمة فيروس كورونا من خلال التوقف الاقتصادي الذي تسببت فيه جراء الحجر الصحي الشامل الذي شهدته البلاد خلال شهري مارس وافريل وفق تعبيره.

وأبرز المشيشي ان من ابرز الحلول للخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة هي اساسا ايقاف النزيف .

واكد رئيس الحكومة ان ازمة كورونا ستكون لها انعاكسات سلبية على الوضع الاقتصادي في تونس لسنتين او ثلاث سنوات اخرى.