قبلي: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والشروع في قبول أول دفعة من المرضى بمركز الإيواء الصحي بدوز

أكد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، عشية اليوم الاربعاء ل”وات”، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين نتائج التحاليل رالتي وردت اليوم على الإدارة الجهوية للصحة من المخبر المرجعي لمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وأحد المخابر الخاصة بولاية قابس.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الحالات الإيجابية المؤكدة منذ فتح الحدود حتى اليوم 4 نوفمبر، إلى 636 حالة، منها 211 حالة لا تزال نشطة، مع تسجيل 8 حالات وفاة، في حين ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا العدوى بالفيروس منذ ظهور هذا الوباء بالجهة إلى حد الآن، إلى 747 حالة، منها أكثر من 520 حالة شفاء، و9 حالات وفاة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحالات الإيجابية الجديدة تتوزع على قبلي المدينة بـ 4 إصابات، ودوز المدينة بـ 8 إصابات، مع تسجيل إصابة بكل من جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية وبشري من معتمدية سوق الأحد.

ولفت إلى أن استقراء الوضع الوبائي بولاية قبلي منذ فتح الحدود إلى اليوم، يفيد بتسجيل معتمدية قبلي الشمالية لـ 227 حالة إصابة بالفيروس، لا تزال 52 حالة منها نشطة، إلى جانب تسجيل معتمدية قبلي الجنوبية لـ 151 حالة، منها 51 حالة نشطة إلى حد الآن، في حين سجلت معتمدية دوز الشمالية 153 حالة إصابة، لا تزال 72 منها نشطة، وتسجيل معتمدية دوز الجنوبية لـ 51 حالة اصابة، منها 13 حالة لا تزال نشطة. كما سجلت معتمدية سوق الاحد 40 حالة اصابة، منها 14 حالة لا تزال نشطة، إضافة إلى تسجيل معتمدية الفوار لـ 11 اصابة، منها 9 حالات لا تزال حاملة للفيروس، وتسجيل 3 اصابات بمعتمدية رجيم معتوق تعافت كلها.

وفي سياق متصل، أكد منسق مركز الإيواء الوطني لمرضى الكوفيد، الذي تم افتتاحه عشية أمس الثلاثاء بأحد النزل بالمنطقة السياحية بدوز، الدكتور عمر بن مسعود، ل”وات”، أن هذا المركز انطلق اليوم الاربعاء في استقبال أول دفعة تتكون من 10 مرضى، مشيرا إلى توفر الإطار الطبي وشبه الطبي، مع التعاقد مع شركة خاصة لرفع الفضلات الطبية والقيام بعملية التعقيم، وتكفل النزل بجانب الإعاشة، ومبينا أن طاقة استيعاب هذا المركز ستصل إلى 130 شخصا من حاملي فيروس كورونا المستجد، ممن تتوفر فيهم شروط الإيواء، سواء من أصيلي ولاية قبلي أو من الولايات الأخرى.

وفي جانب آخر، ثمن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، علي بوبكر، البادرة التي قام بها رئيس قسم الإانعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي، الدكتور محمد النوري بن مبارك، الذي قدم صكا بنكيا بقيمة 180 الف دينار كضمان لاحدى الشركات الخاصة التي قامت الاسبوع الماضي بتركيز 3 اجهزة تنفس صناعي بهذه المؤسسة الصحية، مشيرا إلى أنه، وتقديرا من المنظمة الشغيلة لهذا التحرك الانساني النبيل، فإن الأمين العام، نور الدين الطبوبي، قد تواصل مع كافة الأطراف التي بامكانها التدخل في مسالة سداد هذا الصك، وخاصة منها رئاسة الحكومة، التي تعهدت بالقيام بهذه العملية عن طريق وزارة الصحة.

وأفاد بأنه، وفي إطار اتفاق سابق بين هذه الوزارة والاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، تم اليوم تمكين الجهة الصحية بقبلي من آلتي تنفس اصطناعي جديدتين.