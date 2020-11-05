مروان العباسي: “نحو ارتفاع نسبة البطالة”

أبرز محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الخميس 5 نوفمبر 2020، أن مداخيل قطاع السياحة بلغت 3 مليار دينار من المليمات، مسجلة نقصا بـ30 %، مضيفا أن عديد القطاعات تأثرت بالجائحة، وهو ما سيؤثر على نسبة البطالة التي تتجه إلى مستويات عالية لتتجاوز الرقم المسجل مؤخرا.

واعتبر العباسي أن قطاع زيت الزيتون كان هاما السنة الماضية وهناك توقعات ببلوغ مداخيله 2.5 مليار دينار.

كما أشار إلى أن عدم اشتغال حقل النوارة لن يساهم في خفض عجز تونس في الغاز والفسفاط الذي كان يدر مليار دينار سنويا إلا انه يعيش اليوم مديونية كبيرة.

وإعتبر محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن الاستثمار والتصدير هما دافعا النمو، في حين لم تتجاوز نسبة الاستثمار 13 % في حين كانت في مستويات تتراوح بين 26 و27 % من الناتج المحلي مع وجود انخفاض في الادخار الذي بلغ 6 % قائلا “البلاد التي لاتتدخر لاتستثمر ولا تخلق الثروة ” .