الابقاء على اسعار المحروقات دون تخفيض باستثناء الغازوال دون كبريت

قررت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم الابقاء على اسعار البيع للعموم للمواد البترولية دون تغيير باستثناء التخفيص في مادة الغازوال دون كبريت.

تقرر ضبط أسعار البيع للعموم بداية من منتصف هذه الليلة أي العاشر من نوفمبر على الساعة صفر كما يلي:

– البنزين الخالي من الرصاص: الإبقاء على سعر البيع للعموم دون تغيير أي : 1915 مليم للتر،

– الغازوال العادي : الإبقاء على سعر البيع للعموم دون تغيير أي : 1470 مليم للتر،

– الغازوال بدون كبريت التخفيض في سعر البيع للعموم ب25 مليم للتر ليصبح السعر الجديد: 1650 مليم للتر .

كما اعلنت الوزارة، في بلاغ لها الاثنين، الابقاء على أسعار بيع بقية المواد البترولية.

ويأتي هذا القرار تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر نوفمبر 2020، وفق الوزارة .