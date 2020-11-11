قابس: حالتي وفاة و50 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الاجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات)، انه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” بوذرف ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 48 حالة.

وبين جبران انه تم اجراء 156 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس وأن 50 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان الاصابات تتوزع الى 22 اصابة بغنوش، و11 اصابة بقابس الجنوبية، و06 اصابات بالحامة، و05 اصابات بقابس المدينة و03 اصابات بقابس الغربية، واصابتين (02) بوذرف، واصابة (01) بالمطوية.

وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية قابس 2534 اصابة، واشار الى أن 2023 من بين المصابين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وانه توجد في الولاية 509 حالات نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 148 حالة بقابس الجنوبية، و120 حالة بقابس المدينة، و63 حالة بالحامة .