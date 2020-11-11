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سليانة: 3 حالات وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2020/11/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية سليانة، اليوم الاربعاء، 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي الى 36 حالة، كما سجلت61 اصابة جديدة، ليرتفع عدد الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة، الى 808 اصابات مؤكدة، وفق ما ذكره كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير .
وأوضح ذات المصدر، في تصريح أفاد به (وات)، مساء اليوم الاربعاء، أن الحالات الجديدة تتوزع الى 26 حالة بسليانة المدينة، و22 حالة بمكثر، و4 حالات بسيدي بورويس، و4 حالات بالكريب، وحالتين (02) بالروحية، ومثلهما بقعفور، الى جانب حالة واحدة (01) ببوعرادة.

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