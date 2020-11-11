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وزارة الصحة تسجل يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري 1424 حالة جديدة حاملة لفيروس كورونا و15 وفاة اضافية

وزارة الصحة تسجل يوم 10 نوفمبر الجاري 21 حالة وفاة و1529 حالة جديدة حاملة لفيروس كوفيد-19

2020/11/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، مساء الأربعاء، تسجيل 21 حالة وفاة و1529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، وفق البلاغ اليومي حول تطور الوضع الوبائي المتعلق بكوفيد 19 في تونس .

وأفادت الوزارة أنه قد يوم أمس التبليغ عن 75 حالة وفاة جراء الكوفيد 19 سجلت في الفترة الممتدة من 1 إلى 9 نوفمبر الحالي، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2100 وفاة، فيما ارتفع العدد الجملي للإصابات المكتشفة إلى 74522 إصابة. وفي المقابل ارتفع عدد المتعافين إلى 51750 متعافيا.

ويقيم حاليا بالمستشفيات 1590 مصابا بفيروس كورونا المستجد، يقيم منهم حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص 284 مريضا، ويخضع 143 من بينهم إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

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