هام: آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية باجة

سجلت ولاية باجة امس الاربعاء 50 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد قرابة نصفهم (23 مصابا) بمدينة باجة، وتتوزع بقية الاصابات على 04 معتمديات وهي مجاز الباب (8اصابات)، وتستور(8 اصابات)، ونفزة(6 اصابات)، وعمدون(5 اصابات)

وبتسجيل هذه الحالات الجديدة يصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية جائحة “كورونا” الى 1610 اشخاص مع العلم وانه لم تسجل خلال الايام الثلاث الاخيرة حالات وفاة بالفيروس، مما يجعل عدد الوفيات مستقرا في مستوى 38 شخصا

* ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليصبح مجموع الوفيات بالجهة 102 وفاة، بالاضافة الى تسجيل 74 إصابة جديدة وهو ما يرفع عدد الإصابات إلى 4477 إصابة، وبلغ مجموع حالات التعافي 3139 حالة شفاء بعد تماثل 67 حالة جديدة للشفاء

توزعت الاصابات الجديدة الى 15 إصابة بطبلبة، و10 إصابات بالمنستير، و8 إصابات بالبقالطة، و8 إصابات ببنبلة، و8 إصابات بالوردانين، و7 إصابات بزرمدين و4 إصابات بقصيبة المديوني، و4 إصابات بالمكنين، و3 إصابات بقصر هلال، و3 إصابات بالساحلين، و3 بجمال، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر.

* ولاية الكاف

تم تسجيل حالة وفاة جديدة و49 اصابة بفيروس “كورونا” بولاية الكاف وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 48 حالة وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشاره في الجهة إلى 1803 حالات، شفي منهم 1413 شخصا وما يزال 389 شخصا في الحجر الصحي

* ولاية مدنين

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 3 حالات وفاة بسبب فيروس “كورونا” ليرتفع عدد حالات الوفاة بالجهة الى 40 حالة، بالاضافة الى تسجيل 26 اصابة جديدة و20 حالة شفاء مما يرتفع اجمالي حالات الشفاء الى 947 حالة شفاء

وتتوزع الاصابات الجديدة بين 7 بجربة حومة السوق، و5 اصابات في كل من معتمدية مدنين الشمالية وسيدي مخلوف، و4 اصابات في معتمديتي مدنين الشمالية وجرجيس واصابة (01) ببن قردان، في حين سجلت حالات الشفاء فى جزيرة جربة (10 حالات) وبجرجيس ومدنين الجنوبية (3 حالات) ومدنين الشمالية وميدون (وحالتي شفاء)وفي كل من معتمديتي سيدي مخلوف وبن قردان (حالة شفاء).

* ولاية نابل

سجلت ولاية نابل حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد لرجل (عمره 76 سنة) أصيل معتمدية تاكلسة، وامرأة (79 سنة) اصيلة معتمدية نابل، مما يرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 108 حالات

كما تم تسجيل 91 حالة إصابة محلية جديدة بالفيروس “كورونا” توزعت الى 27 حالة بمعتمدية نابل و17 حالة بمعتمدية الحمامات، و16 حالة بمعتمدية بني خيار، و12 حالة بمعتمدية قربة، و4 حالات بكل من معتمديتي دار شعبان الفهري ومنزل تميم، و3 حالات بمعتمديتي قرمبالية وقليبية، وحالتين بمعتمدية سليمان، وحالة واحدة بمعتمديات بني خلاد ومنزل بوزلفة والميدة، ليرتفع مجموع الاصابات منذ بداية الجائحة الى 4705 حالات من بينهم 1272 حالة لا تزال حاملة للفيروس

* ولاية صفاقس

شهدت ولاية صفاقس حالتي وفاة و97 إصابة جديدة و103 حالات شفاء، ليرتفع بناء على الإحصائيات الجديدة المتعلقة بالحالة الوبائية الحالات المسجلة لحاملي الفيروس منذ ظهور الجائحة في صفاقس إلى 4831 حالة والوفيات إلى 125 حالة وفاة وحالات الشفاء إلى 3668 حالة

ويقيم حاليا جراء الإصابة بالوباء 8 مرضى بقسم العناية المركزة (إنعاش كوفيد) بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، و75 مصابا بقسم (أوكسجين كوفيد) بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، وتتكفل المصحات الخاصة من جهتها ب41 مصابا باختلاف وضعياتهم الصحية ودرجة خطورتها.

* ولاية قابس

تم تسجيل 68 اصابة بفيروس “كورونا” المستجد توزعت الى 19 اصابة بالحامة، و17 اصابة بقابس المدينة، و16 اصابة بقابس الجنوبية، و06 اصابات بكل من وذرف وغنوش، و03 اصابات بمارث، واصابة واحدة (01) بقابس الغربية، وهو ما يرفع العدد الجملي للاصابات في ولاية قابس الى 2602 اصابة تجاوز 2080 منهم مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

* ولاية سوسة

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” بولاية سوسة الى 173 وفاة منذ ظهور الوباء، وذلك بعد تسجيل 4 وفيات إضافية امس الأربعاء، كما تم تسجيل 109 إصابات جديدة بالفيروس ليتواصل ارتفاع عدد المصابين إلى 6507 مصابين منذ بداية الجائحة

ومن بين الاصابات الجديدة المسجلة امس 34 اصابة في مساكن، و24 اصابة في معتمدية سوسة جوهرة، وإصابتين جديدتين في صفوف الإطارات الصحية ليرتفع مجموع الإصابات في صفوف هذا السلك الى 409 إصابات

* ولاية سليانة

سجلت بولاية سليانة امس الاربعاء، 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي الى 36 حالة وفاة، كما سجلت 61 اصابة جديدة، ليرتفع عدد الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 808 اصابات مؤكدة

وتوزعت الحالات الجديدة الى 26 حالة بسليانة المدينة، و22 حالة بمكثر، و4 حالات بسيدي بورويس، و4 حالات بالكريب، وحالتين (02) بالروحية، ومثلهما بقعفور، الى جانب حالة واحدة (01) ببوعرادة.

* ولاية المهدية

فارق مواطنان الحياة، امس الأربعاء، بسبب اصابتهما بفيروس “كورونا” المستجد، وتعلقت الوفاة الأولى لمصاب (85 سنة) من معتمدية سيدي علوان، والثانية لمواطن (65 سنة) أصيل معتمدية شربان مما يرفع حالات الوفاة الى 35 حالة

كما أظهرت نتائج التحاليل اصابة 54 شخصا بالفيروس وهو ما يرفع إجمالي المصابين بالفيروس منذ ظهوره بالجهة الى 1141 مصابا، وتماثل 14 مصاب للشفاء، مما يرفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 735 حالة.

* ولاية قفصة

تسبّب فيروس “كورونا” المستجد في وفاة ثلاثة أشخاص من معتمديات القصر والرديف والمظيلة، وتعود الوفيات لامرأة ورجلين تتراوح أعمارهم ما بين 72 و76 عاما، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس بولاية قفصة إلى 34 وفاة،

كما تم رصد 52 إصابة جديدة بالفيروس امس الاربعاء، مما يرفه مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس في مارس الماضي، الى 1083 مصابا، توفّي من بينهم 34 شخصا وتعافى منهم 513 مصابا.

* ولاية منوبة

ارتفع عدد حالات الوفيات بفيروس “كورونا” بولاية منوبة امس الأربعاء، إلى 117 حالة، بعد تسجيل 05 حالات وفاة تتعلق برجل (74 سنة) أصيل دوار هيشر ورجل اخر (61 عامل) من نفس المعتمدية ورجل ثالث (67 سنة) أصيل طبربة واخر (54 سنة) أصيل وادي الليل، وتتعلق حالة الوفاة الخامسة برجل (75 سنة من العمر)، أصيل منوبة

وقد سجلت ولاية منوبة 117 حالة وفاة من جملة 1394 حالة إصابة منذ بداية الجائحة، منها 617 حالة شفاء و665 حالة لاتزال حاملة للفيروس.

* ولاية قبلي

تم بولاية قبلي تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” لامرأة أصيلة مدينة دوزن والشك في حالة وفاة ثانية لكهل أصيل مدينة دوز حيث تم اخذ عينة تحليلية له للتثبت من إصابته بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 19 حالة، منذ ظهور الوباء بالجهة.

وسجلت الولاية 23 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الحالات الإيجابية إلى 1059 حالة منذ ظهور الوباء.

* ولاية تطاوين

سجلت الإدارة الجهوية للصحة العمومية بتطاوين، امس الاربعاء 34 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليصبح العدد الجملي للإصابات منذ ظهور هذه الجائحة 476 إصابة

وتتوزع الإصابات الجديدة إلى 16 في تطاوين الشمالية، و5 في غمراسن، و9 في تطاوين الجنوبية، وحالتين في بني مهيرة، وحالة في البئر الأحمر، وأخرى في الصمار.