أريانة: تراجع انتاج زيتون الزيت للموسم الحالي بنسبة 60 بالمائة وتقديرات في حدود 1233 طنا

سجلت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة، تراجعا في تقديرات انتاج زيتون الزيت بالجهة لموسم 2020/2021 بنحو 60 بالمائة، التي لن تتجاوز حسب تقديراتها، الـ1233 طنا، مقابل 3050 طنا خلال الموسم الفارط.

وتراجعت، أيضا، وفق ذات التقديرات، صابة زيتون المائدة بنحو 34 بالمائة وذلك بـ140 طنا، مقابل 215 طنا، في الموسم الفارط، وفق تقرير صادر في هذا الخصوص.

وكان والي أريانة، سمير عبد الجواد، قد اعطى، يوم أمس الاربعاء، باحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة بجاوة من معتمدية سيدي ثابت، اشارة انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون للموسم الفلاحي الحالي، واطلع، بالمناسبة على استعدادات الجهة لانجاح موسم جني الزيتون بالمساحات المخصصة له والممتدة على مساحة 2665 هك، منها 2505 هك مخصصة لانتاج زيتون الزيت.

وانطلقت بالجهة، منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، عملية جني الزيتون، لتتواصل الى غاية منتصف شهر جانفي القادم بكلفة جني تتراوح بين 300 الى 400 مليما للكلغ الواحد، وبحاجيات من اليد العاملة قدرت بنحو 19625 يوم عمل، موزعة على معتمديات سيدي ثابت، وقلعة الاندلس، والمنيهلة ورواد، وسكرة، بمجموع 256 موطن شغل.

وبخصوص عملية عصر زيتون الزيت، فمن المتوقع ان يتراوح سعر عصر الزيتون بين 140 الى 160 مليما للكلغ الواحد، وذلك بنحو 5 معاصر تتوفر على طاقة جملية بـ340 طنا يوميا وطاقة خزن تتجاوز 908 طنا.

يشار الى ان وسائل وطرق نقل الزيتون بولاية أريانة لا تزال دون المأمول، حسب تقرير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، حيث اظهرت المعاينات التي قامت بها المصالح المختصة خلال الموسم الفارط، ان نقل الزيتون يقع في الاكياس البلاستيكية بنسبة 30 بالمائة، والاكياس القماشية الخشنة بـ45 بالمائة، في حين يقع استعمال الصناديق بنسبة 25 بالمائة، بما يعني ضُعف الاقبال على استعمال الصناديق للمحافظة على جودة المنتوج.