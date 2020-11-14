قبلي-كوفيد 19: تسجيل حالة وفاة جديدة بالمستشفى المحلي بدوز

أفاد، صولة رجب، مدير المستشفى المحلي بدوز من ولاية قبلي، اليوم السبت، بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في قسم “كوفيد” بالمستشفى لكهل في العقد التاسع من عمره اصيل منطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية، ارتفع معها اجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباء الى حد الان الى 26 حالة منها 25 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

هذا وسجلت معتمديتا دوز الشمالية والجنوبية منذ إعادة فتح الحدود 14 حالة وفاة و اكثر من 350 اصابة مؤكدة بالفيروس من بينها 37 اصابة لاعوان واطارات الصحة بالمستشفى المحلي الذي يأوي حاليا 8 حالات ايجابية بقسم “كوفيد” وحالتين مشتبهتين بوحدة العزل.

يشار الى ان ولاية قبلي قد سجلت منذ ظهور جائحة كورونا الى اليوم إجمالي 1246 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس منها 1135 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.