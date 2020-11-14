عاجل: مواصلة العمل بالاجراءات الاستثنائية لمدة 3 اسابيع اضافية..

قرّر رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة كورونا التي وقع اعلانها يوم الخميس 29 أكتوبر المنقضي خلال فترة الثلاث أسابيع القادمة ما عدى مؤسّسات التكوين والتعليم بمختلف أصنافها التي تستأنف نشاطها العادي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بها، حسب بيان نشرته وزارة الصحة.

ويأتي هذا القرار خلال جلسة عمل التأمت بمقرّ وزارة الصحّة، بحضور ممثلي الهيئة العلميّة وممثلي الوزارات المعنيّة، خصّصت لتقييم نجاعة الإجراءات الصحيّة الوقائيّة التي تمّ اتّخاذها بتاريخ 29 أكتوبر 2020.

وفي ما يلي تذكير بهذه الإجراءات:

– دعوة كافة الولاة لإعلان حظر الجولان بكافة الجهات وذلك :

من الإثنين إلى الجمعة : من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا

يومي السبت و الأحد : من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا

-منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل و الحالات الإستثنائية التي يمكن تبريرها و الطلبة

-غلق المقاهي و المطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع إحترام طاقة الإستيعاب المحددة ب 30% في الفضاءات المغلقة و 50% من الفضاءات المفتوحة و تنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات و الغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات

– منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها إنطلاقا من يوم الجمعة 30 اكتوبر الى غاية الاحد 15 نوفمبر2020

– منع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية بإستثناء وسائل النقل

-تعليق إرتياد دور العبادة الى غاية 15 نوفمبر 2020

-مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي

-إستثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة كورونا من الأمر المنظم للصفقات العمومية و تكليف لجنة خاصة بوزارة الدفاع الوطني يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف

– التشديد على ضرورة الالتزام بالتباعد و إرتداء الكمامات والتأكيد على مواصلة الإجراءات الردعية لكل المخالفين