عاجل: قرارات جديدة تخص ولاية قبلي لمكافحة فيروس كورونا

رملة الذويبي تعلن رسميا الانفصال عن علاء الشابي.. وتكشف الأسباب

البريد التونسي يحذّر حاملي بطاقات الدفع الالكتروني

عاجل: منظّمة الصحّة العالمية قلقة بخصوص الوضع الوبائي في تونس

قابس: 48 إصابة محليّة جديدة بفيروس “كورونا”

2020/11/15 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قال منسق خلية اليقظة بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، أن الإدارة الجهوية للصحة، قد تلقت نتيجة 130 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا”، وأن 48 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية.
وأشار جبران، في تصريح لـ(وات)، إلى أن الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” تتوزع، إلى 18 إصابة بقابس الجنوبية، و14 إصابة بقابس المدينة، و04 إصابات بوذرف، و03 إصابات بكل من مارث وبقابس الغربية، وإصابتين (02) في الحامة وفي غنوش، وإصابة واحدة (01) بكل من منزل الحبيب والمطوية.
وأوضح، أن العدد الجملي للأشخاص الذين تعافوا تماما من الفيروس، قد بلغ إلى حد اليوم 2170 شخصا، من بين 2731 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، مضيفا أن العدد الجملي للحالات النشيطة يقدر بـ561 حالة، من بينها 141 حالة بقابس الجنوبية، و139 بقابس المدينة، و94 حالة بالحامة، و54 حالة بغنوش.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn