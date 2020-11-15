قابس: 48 إصابة محليّة جديدة بفيروس “كورونا”

قال منسق خلية اليقظة بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، أن الإدارة الجهوية للصحة، قد تلقت نتيجة 130 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا”، وأن 48 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية.

وأشار جبران، في تصريح لـ(وات)، إلى أن الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” تتوزع، إلى 18 إصابة بقابس الجنوبية، و14 إصابة بقابس المدينة، و04 إصابات بوذرف، و03 إصابات بكل من مارث وبقابس الغربية، وإصابتين (02) في الحامة وفي غنوش، وإصابة واحدة (01) بكل من منزل الحبيب والمطوية.

وأوضح، أن العدد الجملي للأشخاص الذين تعافوا تماما من الفيروس، قد بلغ إلى حد اليوم 2170 شخصا، من بين 2731 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، مضيفا أن العدد الجملي للحالات النشيطة يقدر بـ561 حالة، من بينها 141 حالة بقابس الجنوبية، و139 بقابس المدينة، و94 حالة بالحامة، و54 حالة بغنوش.