تطاوين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و5 إصابات جديدة

سجلت ولاية تطاوين، اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة في معتمدية غمراسن ناجمة عن فيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك عدد ضحايا هذا الوباء بالجهة الى 34 حالة منذ بداية الجائحة (منها حالة واحدة فقط قبل إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي)، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة صادر اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة.

وتتوزع الوفيات المسجلة في ولاية تطاوين، حسب المعتمديات، الى 13 حالة في تطاوين الشمالية، و12 حالة في غمراسن، و4 حالات في تطاوين الجنوبية، ومثلها في بني مهيرة، وحالة وحيدة في ذهيبة.

كما ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس الى 576 حالة (38 حالة منها قبل فتح الحدود) بعد تسجيل 5 حالات جديدة، 2 منها في تطاوين الشمالية وحالة واحدة في كل من تطاوين الجنوبية، والصمار، وذهيبة، وفق ذات التحيين.

اما عدد الحالات التي انهت الحجر الصحي ( شفاء) فقد ارتفع بدوره الى 360 حالة، فيما يخضع حاليا 128 شخصا للحجر الصحي في منازلهم 118 منهم في معتمديات تطاوين الشمالية، وتطاوين الجنوبية، وغمراسن، ويرقد 13 مصابا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين لتلقى العلاج، اضافة الى 4 مصابين اخرين يخضعون للعلاج في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.