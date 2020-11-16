عاجل: 19 وفاة و599 حالة إصابة جديدة بكورونا وإجمالي حالات الشفاء يفوق 55 ألف حالة

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين حول تطور الوضع الوبائي اليومي المتعلق بفيروس كورونا المستجد، أنها سجلت بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، 19 حالة وفاة و599 حالة إصابة جديدة بهذا الوباء، وذلك إثر إجراء 1804 تحاليل مخبرية.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أنه جرى، أمس الأحد، التبليغ عن 25 حالة وفاة جراء الكوفيد ـ 19، سجلت في الفترة الممتدة من 1 اكتوبر إلى 14 نوفمبر الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2389 وفاة.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 55558 من بين 81003 حالات حاملة للفيروس.

وأضافت أنه يتم حاليا التكفل بـ 1488 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 278 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 137 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.