بن عروس: 4 حالات وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” و101 حالة شفاء

سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، خلال اجتماعها الدوري اليوم الاثنين، 101 حالة تعافي من الفيروس، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة إلى 3664 حالة .

في المقابل، سجلت اللجنة، 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة بالجهة إلى 136 حالة.

وارتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية بن عروس، منذ بداية الجائحة، الى3958 حالة إصابة، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .

ويخضع للحجر الصحي الإجباري بمركز الإيواء ببرج السدرية 67 شخصا بعد مغادرة 14 شخصا نهاية الأسبوع .