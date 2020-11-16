تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

وزارة التربية: نسية الشفاء من كوفيد 19 في الوسط المدرسي تبلغ 80,3 بالمائة من اجمالي 2386 اصابة إلى حدود يوم 14 نوفمبر الجاري

عاجل: حريق بمنزل بقابس يخلف وفاة طفلين.. وهذه التفاصيل

هام-إمكانية التراجع عن قرار تعليق الصلاة: نصاف بن علية توضح..

بن عروس: 4 حالات وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” و101 حالة شفاء

2020/11/16 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، خلال اجتماعها الدوري اليوم الاثنين، 101 حالة تعافي من الفيروس، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة إلى 3664 حالة .
في المقابل، سجلت اللجنة، 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة بالجهة إلى 136 حالة.
وارتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية بن عروس، منذ بداية الجائحة، الى3958 حالة إصابة، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .
ويخضع للحجر الصحي الإجباري بمركز الإيواء ببرج السدرية 67 شخصا بعد مغادرة 14 شخصا نهاية الأسبوع .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn