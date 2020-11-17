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عاجل: أنباء عن فرار صاحب الشركة المورّطة في توريد النفايات الايطاليّة

2020/11/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن صاحب الشركة المشتبه في تورطه في قضية توريد نفايات من إيطاليا يبدو أنه غادر التراب التونسي حسب المعلومات التي إستقتها المنظمة الشغيلة متابعا “قد تكون المعلومة غير دقيقة ولكنها مهمة ويجب توضيحها من طرف إدارة الموانئ الجوية”.

وأكد الطاهري في تصريح لموزاييك وجود تلاعب واستهتار بسيادة البلاد وصحة المواطنين، مقرّا بوجود عدة مشاكل في الموانئ التي بات جزء منها مستباحا مطالبا القضاء بتعجيل البتّ في القضية وتحميل المسؤوليات للأطراف المتورطة عبر إنفاذ القانون بقوة وصرامة، مرجحا أن تكون عملية توريد النفايات وإدخالها تونس لم تكن الأولى من نوعها.

كما دعا في سياق متصل الى ضرورة كشف المخطط والتحري حول مدى صحة ماراج من أخبار حول ردم نفايات سابقا وفق قوله.

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