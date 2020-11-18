بن عروس : رصد 134 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الوسط المدرسي

عاجل: اخر تطورات الوضع الجوية خلال الساعات القادمة..

الشركة التونسية الناشئة Dabchy ضمن 7 شركات ناشئة متوَجة في مسابقة MEA Seed Challenge للصندوق الإستثماري Orange Ventures

عاجل: التمديد في حظر التجول بهذه الولاية لمدة 3 أسابيع..

القصرين: حالة وفاة و 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2020/11/18 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجل قسم كوفيد ـ19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين، مساء اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة لمسنة جراء إصابتها بفيروس “كورونا ” المستجد.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الموجة الثانية من جائحة “كورونا” إلى حدود اليوم، إلى 83 حالة وفاة، حسب آخر تحيين للوضع الوبائي بالولاية.

كما سجلت الجهة خلال الساعات ال24 الا?خيرة، 24 إصابة جديدة، عقب صدور نتائج تحاليل 68 عينة. وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات منذ بدء الجائحة إلى غاية هذا المساء، إلى 1728 إصابة، وفق ذات المصدر.

من ناحيتها، رصدت مصالح المندوبية الجهوية للتربية، اليوم الثلاثاء، 4 إصابات جديدة في الوسط المدرسي، توزعت بين إصابة واحدة لتلميذة تدرس بمعهد سبيبة (تخضع للحجر الصحي منذ أكثر من 7 أيام)، وإصابتين لتلميذتين بمعهد المنار بالقصرين المدينة من قسمين مختلفين، مع إصابة أخرى لإطار تربوي بمدرسة الكامور في معتمدية حاسي الفريد، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لمندوبية التربية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn