هام: وزير الصحّة يعلن عن قرارات جديدة.. وهذه التفاصيل

أكد فوزي مهدي خلال ندوة صحفيّة انعقدت اليوم الاربعاء 18 نوفمبر أنه بعد تقييم اللجنة الوطنية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا للإجراءات التي تمّ إتخاذها منذ بداية شهر نوفمبر فإن نسبة الإنتشار الحالية لا تزال مرتفعة وتبلغ 145 حالة لكل 100 ألف ساكن في الـ14 يوم الأخيرة .
واعتبر الوزير أن الوضع الوبائي مستقرّ نسبيا في سرعة الإنتشار وعدد الوفيات، مشيرا أن نسبة الضغط في المستشفيات انخفظت في الفترة الأخيرة فيما بلغت نسبة الإكتظاظ داخل أقسام الإنعاش 85% .
وأشار المهدي أن الوزارة قامت بتعزيز القدرات الإستشفائية وذلك بالترفيع بنسبة 24% في طاقة استيعاب أسرة الإنعاش و40% بالنسبة لأسرة الأكسجين منذ بداية شهر نوفمبر.
هذا و أعلن الوزير خلال الندوة عن قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا والتي تتمثل في إستئناف الصلوات الخمس بدور العبادة والترفيع في توقيت عمل المطاعم إلى حدود الساعة السابعة مساء فيما تعمل المقاهي إلى حدود الساعة الرابعة مساء.
وأضاف الوزير أنت تم اقرار مجموعة من الإجراءات الخصوصية بالنسبة للأنشطة الثقافية وذلك إبتداء من الإثنين القادم و تتمثل في:
– تنظيم الورشات والتمارين وحلقات التكوين في المجالات الثقافية والفنية والأمسيات الشعرية مع مراعاة التدابير الوقائية اللازمة.
– تأمين بعض العروض الفنية وبثها بتقنية البث المباشر STREAMING كالعروض الموسيقية او الكوريغرافية او المسرحية او الامسيات الشعرية.
– السماح بممارسة انشطة الاروقة الفنية والمكتبات مع اعتماد بروتوكول صحي خاص.
-تأمين بعض العروض الموسيقية والفنية عبر تقتية البث المباشر عبر وسائط التواصل الإجتماعي.
-بإمكان العموم زيارة المتاحف، بالإضافة الى استئناف الأنشطة التراثية مع الاقتصار على الانشطة التي لا تستهدف حضورا جماهيريا كبيرا، واحترام طاقة استيعاب الفضاءات الثقافية كي لا تتجاوز 50 بالمائة.