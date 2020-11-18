هام: وزير الصحّة يعلن عن قرارات جديدة.. وهذه التفاصيل

أكد فوزي مهدي خلال ندوة صحفيّة انعقدت اليوم الاربعاء 18 نوفمبر أنه بعد تقييم اللجنة الوطنية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا للإجراءات التي تمّ إتخاذها منذ بداية شهر نوفمبر فإن نسبة الإنتشار الحالية لا تزال مرتفعة وتبلغ 145 حالة لكل 100 ألف ساكن في الـ14 يوم الأخيرة .

واعتبر الوزير أن الوضع الوبائي مستقرّ نسبيا في سرعة الإنتشار وعدد الوفيات، مشيرا أن نسبة الضغط في المستشفيات انخفظت في الفترة الأخيرة فيما بلغت نسبة الإكتظاظ داخل أقسام الإنعاش 85% .

وأشار المهدي أن الوزارة قامت بتعزيز القدرات الإستشفائية وذلك بالترفيع بنسبة 24% في طاقة استيعاب أسرة الإنعاش و40% بالنسبة لأسرة الأكسجين منذ بداية شهر نوفمبر.

هذا و أعلن الوزير خلال الندوة عن قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا والتي تتمثل في إستئناف الصلوات الخمس بدور العبادة والترفيع في توقيت عمل المطاعم إلى حدود الساعة السابعة مساء فيما تعمل المقاهي إلى حدود الساعة الرابعة مساء.

وأضاف الوزير أنت تم اقرار مجموعة من الإجراءات الخصوصية بالنسبة للأنشطة الثقافية وذلك إبتداء من الإثنين القادم و تتمثل في:

– تنظيم الورشات والتمارين وحلقات التكوين في المجالات الثقافية والفنية والأمسيات الشعرية مع مراعاة التدابير الوقائية اللازمة.

– تأمين بعض العروض الفنية وبثها بتقنية البث المباشر STREAMING كالعروض الموسيقية او الكوريغرافية او المسرحية او الامسيات الشعرية.

– السماح بممارسة انشطة الاروقة الفنية والمكتبات مع اعتماد بروتوكول صحي خاص.

-تأمين بعض العروض الموسيقية والفنية عبر تقتية البث المباشر عبر وسائط التواصل الإجتماعي.

-بإمكان العموم زيارة المتاحف، بالإضافة الى استئناف الأنشطة التراثية مع الاقتصار على الانشطة التي لا تستهدف حضورا جماهيريا كبيرا، واحترام طاقة استيعاب الفضاءات الثقافية كي لا تتجاوز 50 بالمائة.