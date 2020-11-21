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القصرين: تطور عدد إجمالي الإصابات جراء فيروس” كورونا ” المستجد الى 1888 بعد تسجيل 33 إصابة جديدة

2020/11/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تطور عدد إجمالي الإصابات جراء وباء كوفيد ـ 19 بجهة القصرين منذ بدء الجائحة إلى حدود مساء اليوم الجمعة، إلى 1888 حالة إصابة، بعد تسجيل 33 إصابة جديدة هذا المساء، عقب صدور نتائج تحاليل 56 عينة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة أصدرته الإدارة الجهوية للصحة.

وبلغ في المقابل عدد حالات الوفاة بسبب هذا الوباء منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى غاية اليوم ، 90 حالة وفاة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة مساء اليوم، حسب ذات المصدر.

وكان المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني، قد وصف صباح اليوم في تصريح ل(وات) الوضع الصحي بالولاية، ب”الحرج”، في ظل تواصل ارتفاع وتيرة الإصابات والوفيات.

وشدد على ضرورة إحترام كافة المواطنين لقواعد حفظ الصحة والإلتزام بحمل الكمامات وتكريس التباعد الجسدي، مع ضرورة تقيد الحاملين للفيروس بتراتيب الحجر الصحي الإجباري إلى حين مرور عشرة أيام من فترة الحجر الصحي في صورة لم تظهر عليهم أعراض المرض أو 14 يوما في صورة ظهرت عليهم الأعراض.

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