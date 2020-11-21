وزارة التربية: تسجيل 2780 إصابة بكورونا في الوسط المدرسي منذ 15 سبتمبر الماضي مع نسبة شفاء ب75 بالمائة

بلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد ـ19 بالوسط المدرسي إلى غاية يوم أمس 19 نوفمبر الجاري، وفق آخر تحيين لوزارة التربية، 2780 حالة إصابة، مقابل تسجيل 2086 حالة شفاء، أي بنسبة 75 بالمائة.

ووفق ما نشرته وزاة التربية على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، تتوزع الإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ 15 سبتمبر 2020 بالوسط المدرسي، إلى 1292 إصابة في صفوف المدرسين، و1159 إصابة في صفوف التلاميذ، و263 اصابة بين إطارات الإشراف الإداري والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين والمرشدين التطبيقيين، إضافة إلى 66 إصابة في صفوف العملة.

أما عدد حالات الشفاء، فتتوزع إلى 922 حالة في صفوف التلاميذ، و939 حالة في صفوف المدرسين، و175 حالة في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين والمرشدين التطبيقيين، و50 حالة شفاء في صفوف العملة.