وزارة الفلاحة تحذّر الفلاحين والبحّارة

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المواطنين والفلاحة بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائية ومجاري الأودية.

كما دعت الوزارة، البحارة بعدم المجازفة وعدم الإبحار وأخذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم بمرافئ الموانئ.

ويذكر أنّ المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 حول التقلبات الجوية التي تشهدها بلادنا، حيث ستتواصل نزول الأمطار الرعديّة بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقيّة وبكمّيات محليّا هامّة خاصّة بولايات قابس ومدنين وشمال ولاية تطاوين بداية من بعد الظّهر والى غاية صباح يوم الغد الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، حيث تتراوح الكمّيات بين 40 و60 مليمترا وتصل محليّا 80 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.