اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية المهدية

سجلت ولاية المهدية، اليوم الاثنين، 41 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وحالتي وفاة من مجموع نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 91 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 10 بكل من المهدية وسيدي علوان و9 بالجم و7 بقصور الساف و5 بأولاد الشامخ .

وبلغ إجمالي الإصابات في الجهة، منذ بداية الجائحة، 1617 منها 52 حالة وفاة و1037 حالة شفاء مقابل 528 حالة نشطة (حاملة للفيروس ).

ويأوي المستشفى الجامعي الطاهر صفر حاليا، 34 مصابا بالفيروس، من بينهم 12 في قسم الإنعاش، و16 بقسم الأكسجين، و6 بالقسم الاستعجالي .

* ولاية قبلي

سجّلت ولاية قبلي، اليوم الاثنين، 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات بالفيروس منذ تسجيل أول حالة إصابة، الى 57 حالة، منها 56 حالة سجلت بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وفيما يتعلق بالاصابات، فقد ظلت مستقرة في حدود 1570 إصابة مؤكدة، نظرا لعدم وجود نتائج عينات بالنسبة لهذا اليوم، بسبب عدم عمل كل من المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المنتصب بالمصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بقبلي، والمخبر الخاص بولاية قابس، يوم أمس الاحد.

* ولاية قفصة

سجلت ولاية قفصة، اليوم الاثنين، 58 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجدّ من مجموع نتائج تحليل 141 عيّنة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالجهة إلى 1438 حالة إصابة.

وطالت أغلب هذه الاصابات الجديدة معتمدية قفصة الجنوبية بحصيلة 42 إصابة جديدة من مجموع الإصابات المعلن عنها، فيما توزّعت بقية الإصابات على معتمديات الرديف بـ6 إصابات، والقصر بـ4 إصابات، وأم العرائس بـ3 إصابات، وسيدي عيش والمتلوي والقطار بحساب إصابة لكلّ منها.

كما ارتفع، مجموع المصابين الذين لازالوا حاملين لفيروس “كورونا” بقفصة إلى حدود 601 مصابا، من بينهم 30 مصابا يقيمون بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات مدن قفصة والمتلوي والرديف.

وبلغ مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس في مارس الماضي، 1438 مصابا، توفّي من بينهم 57 شخصا، وتعافى منهم 825 مصابا.

* ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 17 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وحالة وفاة و16 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات في الجهة الى 1564 حالة (25 مستوردة والباقي محلية)، منها 1113 حالة شفاء، و65 حالة وفاة.

وتتوزع حالات الاصابة المسجلة اليوم، على معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ8 اصابات، وبئر الحفي بـ3 اصابات، وسيدي بوزيد الشرقية بـحالتين، وايضا المكناسي بـحالتين واخيرا حالة وحيدة بكل من السبالة وجلمة.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها بسيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي، 7729 تحليلا بعد رفع 17 عينة، اليوم الاثنين.

* ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الاثنين، 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد، و15 حالة تعافي.

وارتفع بذلك، عدد حالات الشفاء منذ بداية الجائحة الى 870 حالة، متجاوزا عدد الحالات النشيطة والبالغة الى غاية اليوم، 675 حالة، منها 668 حالة محل إيواء ذاتي، و07 حالات بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (222 حالة) طبربة (157 حالة)، والجديدة (81 حالة)، ووادي الليل (64 حالة)، ودوار هيشر (53 حالة)، والمرناقية (42 حالة)، وبرج العامري (34 حالة)، والبطان (22 حالة).

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1681 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 137 حالة وفاة (تم جلب جثمان الة منها من فرنسا)، و870 حالة شفاء، فيما لاتزال 675 حالة نشيطة.

* ولاية سليانة

بلغ العدد الجملي للاصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” بولاية سليانة، منذ بداية الجائحة الى غاية اليوم الاثنين، 1045 اصابة، من بينها 135 اصابة في صفوف مهنيي الصحة، فيما بلغ عدد الوفيات 56 حالة وفاة، ترواحت اعمارهم بين 50 و91 سنة.

وتتوزع الاصابات الى 477 بسليانة المدينة، و186 اصابة بمكثر، و74 اصابة بالكريب، و73 اصابة ببرقو، و60 اصابة بقعفور، و56 اصابة بالروحية، و44 اصابة بسيدي بورويس، و35 اصابة ببوعرادة، و26 اصابة بكسرى، و14 اصابة بالعروسة.

وشمل العدد الجملي للحالات المؤكدة 604 اناث و441 ذكور، علما وأن عدد الاصابات بلغ خلال الـ14 يوما الاخيرة 329 إصابة.

* ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس، اليوم الاثنين، 64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 258 تحليلا مخبريا منجزا بتاريخ يوم أمس الأحد، وحالة وفاة وحيدة، و132 حالة شفاء.

و يرقد بقسم العناية المركزة بوحدة “كوفيد إنعاش” بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة 16 مريضا، وبقسم “كوفيد أكسجين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 79 مصابا، وبالمصحات الخاصة 33 مصابا.

وبلغ إجمالي الوفيات إلى اليوم 162 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية المسجلة 6020 إصابة، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 4863 حالة.

وبالنسبة لعدد التحاليل المخبرية المنجزة لتقصي الفيروس في الجهة، فقد بلغ الى الآن 26 ألفا و874 تحليلا.