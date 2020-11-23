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أعوان وإطارات العدلية في اعتصام بمقرات العمل وإضراب بداية من غد الثلاثاء

2020/11/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

يدخل أعوان وإطارات العدلية في اعتصام بمقرات العمل وإضراب بداية من غد الثلاثاء، وفق ما أكده رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، حطاب عثمان، في تصريح لـ(وات) الإثنين.

وأقر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية هذه التحركات، في بيان صادر عنه إثر اجتماعه يوم السبت الماضي، للمطالبة بتنظير شهائد أعوان وإطارات وزارة العدل، وبمنح تتعلق بالأعباء التنفيذية والاستمرارية المتعلقة بالعمل خلال العطلة الأسبوعية.

كما دعت النقابة سلطة الإشراف للدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب النقابي وتفعيل أحكام المحكمة الإدارية.

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