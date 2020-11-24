الهاشمي الوزير: وزارة الصحة بصدد القيام بالتحضيرات اللوجستية اللازمة لتوفير تجهيزات حفظ اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”

أكد مدير عام معهد باستور هاشمي الوزير، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة بصدد القيام بالتحضيرات اللوجستية اللازمة لتوفير تجهيزات حفظ اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المنتظر في أفضل الظروف.

وأوضح الهاشمي ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن حفظ اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” يتطلب توفير عدة تجهيزات ومن أهمها ثلاجات خاصة تتميز بدرجات حرارة تحت الصفر منخفضة جدا، قائلا : ” إن تونس تملك عددا من هذه الثلاجات لكن هذا العدد غير كاف حيث تنكب وزارة الصحة حاليا على رفع هذا التحدي وتوفير هذا النوع من الثلاجات وغيرها من التجهيزات اللازمة بالقدر الكافي و بكامل تراب الجمهورية بما في ذلك المناطق النائية .”

وبين الهاشمي أن لقاح شركة “مودرنا ” المضاد لفيروس “كورونا” الذي أثبت فاعليته بنسبة تفوق 90 بالمائة تتطلب عملية حفظه توفر ثلاجات درجة حرارتها أقل من 20 درجة تحت الصفر، على أن يتم قبل استعماله نقله إلى ثلاجات أخرى تبلغ درجة حرارتها 4 درجات حيث يبقى صالحا للاستعمال لمدة شهر كامل.

أما بخصوص لقاح شركة “فايزر” ، فأكد الهاشمي أن عملية حفظه ليست بالهينة حيث يتم الاحتفاظ به في ثلاجات درجة حرارتها أقل من 70 درجة تحت الصفر ليتم قبل الشروع في استعماله نقله إلى ثلاجات تتراوح درجة حرارتها بين 4 و7 درجات، حيث يظل صالحا للاستعمال لمدة لا تتجاوز أسبوعا على أقصى تقدير.

وشدد الهاشمي على أن تونس لم تقرر بعد أي اللقاحين ستختار ومن الوارد أن تراهن على تلاقيح أخرى بصدد الإعداد، ولكن ماهو مؤكد أنها لن تستورد أي نوع من التلقيح إلا بعد أن تصادق عليه منظمة الصحة العالمية وتؤكد نجاعته وسلامته بصفة قطعية.