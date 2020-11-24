المنستير: 3 حالات وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

ارتفع مجموع الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير إلى 131 حالة، إثر تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وجملة الإصابات إلى 5256 إصابة بعد رصد 57 حالة ايجابية، وفق آخر تحيين صادر، مساء أمس الاثنين، عن الادارة الجهوية للصحة.

وتوزعت الإصابات الجديدة التي شملت 9 معتمديات من مجموع 13 معتمدية بالجهة، إلى 12 إصابة بطبلبة، و9 إصابات بالمنستير، و8 إصابات بقصر هلال، و6 إصابات ببنبلة، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بالمكنين، و5 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و5 إصابات بزرمدين، وإصابتين بالبقالطة.

في المقابل، سجلت الجهة، 57 حالة تعافي جديدة من فيروس “كورونا”، ليتطور المجموع إلى 3802 حالة شفاء منذ ظهور الوباء، علما وأن 28 ألفا و244 شخصا استكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي الاجباري .

ويخضع حاليا للحجر الصحي الذاتي، 3145 شخصا، الى جانب 87 شخصا يخضعون للحجر الصحي الاجباري.