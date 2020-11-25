رسميّا: قائمة جديدة للمخابر المرخّص لها لاجراء تحليل كورونا

أصدرت وزارة الصحة، الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، قائمة جديدة بالمخابر الطبية الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية التي تم الترخيص لها للقيام بتشخيص فيروس كوفيد-19، عبر تقنية التفاعل البلمري المتسلسل ” آر تي ـ بي سي ار ” (RT – PCR).

وتتوزع هذه المخابر الخاصة المرخص لها للقيام بهذا التحليل لتقصي فيروس كورونا على 17 ولاية وهي ولاية تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وسوسة والمنستير ونابل وقبلي والقصرين وصفاقس وباجة وجندوبة والكاف والقيروان وبنزرت ومدنين وقابس.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية رخصت لهذه المخابر للقيام بهذا التحليل تبعا لقرار الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحّة المؤرخ في 28 أوت 2020، والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الذي يضبط مشاركة المخابر الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية في تشخيص فيروس كورونا المستجد بتقنية ” آر تي ـ بي سي ار “.

وأكدت الوزارة، في ذات السياق، ان أعمال هذه اللجنة الفنية متواصلة للنظر في مطالب بقية المخابر، مشيرة الى انه يمكن للمواطنين أخذ موعد عن بعد للقيام بالتحاليل عبر المنصة الالكترونيّة على العنوان التالي : http://www.rdvtestcovid.tn، حسب نص البلاغ.

