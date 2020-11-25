تطاوين/كورونا: تسجيل حالة وفاة و5 إصابات جديدة

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، اليوم الاربعاء، حالة وفاة جديدة جراء العدوى بفيروس كورونا.

وبذلك، يرتفع عدد ضحايا هذا الوباء الى 57 حالة، تتوزع إلى 24 حالة في تطاوين الشمالية، و14 حالة في غمراسن، وتسع حالات في تطاوين الجنوبية، وأربع حالات في بني مهيرة، وحالتين في ذهيبة،وحالة واحدة في كل من رمادة والصمار، مع حالة وفاة في الموجة الأولى من هذه الجائحة.

من ناحية أخرى تم، الاربعاء، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، ثلاثة منها في ذهيبة وإصابة واحدة بتطاوين الشمالية وأخرى بتطاوين الجنوبية، ليترفع بذلك العدد الجملي إلى 715 حالة، حسب ما ذكره مصدر من الإدارة الجهوية للصحة لمراسل “وات”.

ويشار إلى أنه تم تسجيل 38 إصابة خلال الموجة الأولى من الجائحة قبل أفريل الماضي.

أما عدد المصابين الخاضعين للعلاج بالمستشفى الجهوي بتطاوين، فيبلغ ثلاثة