قفصة-كورونا: تسجيل 3 حالات وفاة و55 إصابة جديدة

أودى فيروس “كورونا” المستجدّ خلال الـ48 ساعة الأخيرة بحياة 3 أشخاص من ولاية قفصة، ما يرفع مجموع الوفيات جرّاء الإصابة بهذا الفيروس بالجهة إلى 71 شخصا.

كما أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة بقفصة عشيّة اليوم الجمعة عن رصد 55 إصابة جديدة بالفيروس التّاجي من مجموع 238 عيّنة تمّ تحليلها بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة.

وطالت أغلب هذه الإصابات الجديدة معتمدية قفصة الجنوبية بحصيلة 30 إصابة، أمّا بقية الإصابات فتوزعت على معتمديات القصر بـ 9 إصابات، و الرديف بـ 6 إصابات، والمظيلة بـ 5 إصابات، والقطار بإصابتين إثنتين.

كما طالت الإصابات الجديدة معتمديات المتلوي وسيدي عيش والسند بحساب إصابة واحدة بكل معتمدية منها.

ويرتفع، بعد الإعلان عن هذه الحصيلة الجديدة من الإصابات، مجموع المصابين الذين لازالوا حاملين لفيروس “كورونا” بقفصة إلى حدود 650 مصابا، من بينهم عدد من المصابين يقيمون بأقسام كوفيد ـ19 بمستشفيات مدن قفصة، والمتلوي، والرديف.

وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي بقفصة، فقد بلغ مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس في مارس الماضي، 1646 مصابا، توفّي من بينهم 71 شخصا، وتعافى منهم 931 مصابا.