سوسة-كوفيد 19: تسجيل 5 حالات وفاة و49 إصابة جديدة

كشفت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالادارة الجهوية للصحة بسوسة، حفصية العذاري، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، اليوم الجمعة، في ولاية سوسة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور هذا الوباء بالجهة الى 227 حالة وفاة، منها 219 حالة سجلت بعد اعادة فتح الحدود في شهر جوان الماضي..

وذكرت العذاري، في تصريح لـ(وات)، أن ولاية سوسة سجلت كذلك اليوم 49 حالة إصابة جديدة بالفيروس اكدتها نتائج 251 عينة واردة على الادارة الجهوية للصحة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول اصابة الى 7380 حالة منها 7291 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود.

وأشارت إلى تسجيل 3 إصابات إضافية اليوم في صفوف الاطار الطبي وشبه الطبي، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في صفوف العاملين في هذا هذا السلك الى 435 إصابة.

ويقيم حاليا، 95 مصابا بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات ولاية سوسة العمومية والخاصة، من بينهم 23 مصابا في حالة انعاش، الى جانب 18 مصابا أصيلي ولايات أخرى.