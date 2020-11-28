نابل: ثبوت إصابة 20 طالبة بفيروس كورونا بأحد المبيتات الجامعية

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي أنه على إثر ثبوت إصابة طالبتين بأحد المبيتات الجامعية للطالبات بمدينة نابل بفيروس كورونا المستجد، قامت الفرق الصحية التابعة للادارة الجهوية للصحة بعملية التقصي الميداني حيث تم إجراء 99 تحليلا مخبريا للطالبات وتم اكتشاف إصابة 18 منهن بالفيروس و يكون بذلك مجموع الاصابات 20 إصابة .

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن الفرق الصحية واصلت اليوم السبت إجراء التحاليل للطالبات المقيمات بالمبيت الذي يضم 700 طالبة، حيث تم اجراء 151 تحليلا من بينهم 145 وردت نتائجها سلبية في انتظار صدور نتائج بقية التحاليل.

وأبرز السليمي أنه تم نقل 17 طالبة لمركز الحجر الصحي الاجباري بالمهدية في حين خير ثلاث طالبات قضاء فترة الحجر الصحي بمنازلهن، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الادارات الجهوية المعنية لمتابعة حالتهن.

وبين أن الادارة الجهوية للصحة بنابل تواصل القيام بعملية التقصي للتثبت من سلامة المخالطين للحالات التي ثبتت إصابتها بهذا الفيروس مع دعوة الساهرين على المبيت الجامعي الى ضرورة احترام البروتوكول الصحي القطاعي.

وقد سجلت ولاية نابل اليوم السبت حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا تعود لامرأة تبلغ من 86 سنة أصيلة معتمدية منزل تميم ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة الى 171 حالة بالاضافة الى تسجيل 93 حالة إصابة جديدة.

ويبلغ بذلك مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة 6212 حالة من بينها 1121 حالة لاتزال حاملة للفيروس في حين بلغ عدد حالات الشفاء خلال 24 ساعة الاخيرة 87 حالة من 4920 حالة مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد.