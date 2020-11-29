توزر: ارتفاع حالات الوفاة الى 25 وعدد الإصابات الى 1322

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في ولاية توزر الى 25 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره لـ”وات” رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر، فؤاد براني.

وأوضح براني، أنّ الأربع والعشرين ساعة الأخيرة سجلت ثلاث وفيات في توزر المدينة اثنان من بين المقيمين في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي والحالة الثالثة لشخص مقيم في مركز الحجر الوجوبي بولاية المهدية.

وأوضح أنّ الإصابات الجديدة بالفيروس سجلت تباعا خلال أيام 26 و27 و28 نوفمبر 2020، وبلغت 95 إصابة، ما يرفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 1322 فيما ينتظر أن تصدر مساء اليوم الاحد نتائج 48 تحليل مخبري.

وتبدأ الإدارة الجهوية للصحة بتوزر بداية من الاثنين 30 نوفمبر 2020 في تنفيذ إجراءات جديدة تهدف الى تكثيف العيّنات المرفوعة وحصر الإصابات بغاية الحد منها إضافة الى تغيير مكان أخذ العينات للمشتبه بهم من خلية كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر الى المركز الوسيط هذا الى جانب مواصلة أخذ العينات في أقسام الاستعجالي.

وأشار في سياق متابعة الوضع الوبائي بالجهةن أنه يسجل استقرارا من حيث عدد الإصابات زيادة على تطور عدد المتعافين الذي بلغ، وفق آخر تحيين، 1113 حالة تعاف من جملة 1322 حالة اصابة، وهو ما يؤشر على وجود حالات تعاف تفوق عدد المصابين.

وبين أنه من المنتظر أن تبدأ الإصابات الجديدة في الانخفاض بداية من منتصف شهر ديسمبر 2020