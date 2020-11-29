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قابس: تسجيل ثلاث حالات وفاة و21 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح لمراسل (وات) اليوم الأحد أنه تم خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا بكل من مارث ومطماطة الجديدة وقابس الغربية ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 70 حالة

وبين حسين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 78 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 21 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية
مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تتوزع إلى 10 حالات بقابس المدينة و6 حالات بقابس الجنوبية وحالتين بالحامة وحالة واحدة بكل من مطماطة الجديدة وقابس الغربية وغنوش

وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 2731 شخصا
من بين 3186 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 452 حالة

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