المهدية – كوفيد 19: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة مواطنة أصيلة قصور الساف

سجلت ولاية المهدية، الأحد، 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ86 عينة، وفق ما نشرته الإدارة الجهوية للصحة.

وأظهرت نفس النتائج وفاة مواطنة مصابة بالفيروس تبلغ من العمر 67 سنة وهي أصيلة معتمدية قصور الساف.

وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 17 بالجم و7 بالمهدية و5 بالشابة و3 بكل من سيدي علوان والسواسي إلى جانب إصابة واحدة بكل من دائرتي قصور الساف وملولش.

وارتفع العدد الجملي للإصابات، منذ بداية الجائحة، إلى 1833 منها 56 وفاة و1330 حالة شفاء بعد تسجيل 29 حالة جديدة، اليوم،علاوة على 447 حالة نشطة (حاملة للفيروس).