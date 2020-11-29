منوبة :تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا بوادي الليل

ارتفع عدد الوفايات بفيروس كورونا بولاية منوبة ، اليوم الأحد ، إلى 150حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم بوادي الليل حسب معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة .

وتتعلق حالات الوفاة الجديدة بمرأة تبلغ من العمر 73 سنة ، توفيت امس بمنزلها بمعتمدية وادي الليل، بعد إخضاعها سابقا لصور اشعة اثبتت اصابتها بفيروس كورونا.

كما سجلت نفس المعتمدية حالة وفاة لكهل يبلغ من العمر 54 سنة توفي امس بمستشفى الرابطة ووردت نتيجة اختبار الكوفيد الخاص به ايجابية.

هذا وقد قام اعوان الدفن ببلدية وادي الليل بجميع ترتيبات دفن الضحيتين وفق البروتوكول الصحي المعمول به.

يذكر أن ولاية منوبة سجلت 150حالة وفاة وذلك من جملة 2026 حالة منذ بداية الجائحة منها1167 حالة شفاء و 711 حالة لاتزال حاملة للفيروس .