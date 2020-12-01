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دخول قرابة الـ10 آلاف ليبي الى تونس في أقل من أسبوعين

2020/12/01 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أكد الديوان الوطني للمعابر الحدودية أن حركة عبور المسافرين والحركة التجاريّة تتم بسلاسة عبر معبر راس جدير (ولاية مدنين)، منذ فتح الحدود البرية مع ليبيا.

واشار الديوان الى دخول 9910 مسافرا و3305 سيّارة و849 شاحنة، من معبر راس جدير من ولاية مدنين في الفترة الممتدة بين 14 الى 24 نوفمبر 2020.

وسجل الديوان الوطني للمعابر الحدودية، في المقابل، خروج 8901 مسافر و2641 سيارة و456 شاحنة، في الفترة ذاتها.

وأوضح ان حركة المسافرين والحركة التجارية بين تونس وليبيا تشهد نسقا تصاعديا وبتسهيلات من أعوان الديوانة التونسيّة وأعوان المحافظة الحدودية التونسية الى جانب مصالح الديوان.

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